Proroga bis o liberi tutti? Lombardia, 48 ore per decidere

Milanesi e lombardi devono ancora indossare la mascherina anche all'aperto? O, in alternativa, coprirsi naso e bocca con un foulard? O dal 15 potranno dire addio alla protezione anti-contagio? Sulla decisione ci sta ragionando attentamente la Regione, perché non è una scelta facile, infatti, il governatore Attilio Fontana, al quale spetta l'ultima parola, è cauto: l'obbligo di essere mascherati anche all'aria aperta, per strada come nei parchi, scade domani e l'ordinanza può essere prorogata o decade.

Il governatore Fontana non si sbilancia: se da un lato, il via libera agli sport da contatto, come le partite di calcetto, lasciano intendere a un allentamento dall'altro lato, la Lombardia è la regione con il triste primato della pandemia e tuttora leader nel numero dei contagi. In più, da più fronti, arrivano gli allarmi sui raduni della movida dove, già ora, la protezione tra il popolo della notte finisce sotto il mento. Insomma, il numero uno della Regione è davvero combattuto. Perché la mascherina è un provvedimento su cui, in base anche ai pareri dei virologi, ha sempre confidato molto per il contenimento del Coronavirus; però, numerosi esponenti del suo partito gli stanno addosso perché tolga l'obbligatorietà. Già due settimane fa, quando ha prorogato l'ordinanza fino al 14 luglio, alcuni consiglieri regionali della Lega, come Alessandro Corbetta, avevano storto il naso, «perché con il caldo crea forti disagi ad alcune fasce delle popolazione, come gli anziani». Che in realtà hanno più bisogno di protezioni. Sono decisive le prossime ore: il governatore, valutando la curva epidemiologica e soprattutto ascoltando il parere degli infettivologi, prenderà la decisione, ad oggi, non affatto scontata. Potrebbe convincersi a far decadere l'obbligo, oppure posticiparlo ancora solo per una settimana. Però la mascherina sarà senz'altro confermata nei luoghi chiusi, dai negozi ai mezzi pubblici. È curioso che sui social la discussione impazza e molti utenti, obbligo o non, sono intenzionati a non abbandonare la protezione sul volto, nemmeno sotto il solleone, perché dicono «di sentirsi più sicuri».

