Pronto soccorso hi tech al San Paolo

Taglio del nastro per il pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dopo un calvario lungo 10 anni e i lavori interrotti per il fallimento dell'azienda che li stava realizzando. Ora la struttura ha 12 sale visita, tra cui shockroom per i codici rossi, sale per la prestazioni ortopediche, chirurgiche e anche una sala per visite psichiatriche. Tra le innovazioni, spazi per barelle che garantiscono più privacy e contemporaneamente l'assistenza necessaria con monitoraggio dei parametri vitali e allarmi visivi e sonori che permettono ai medici di avere sempre sotto controllo la situazione dei pazienti. È stata ripensata anche la zona dell'accettazione e della presa in carico, con postazioni per pc e cellulari, wifi e distributori di bibite.

«Sono molto orgoglioso di inaugurare il nuovo pronto soccorso di uno degli ospedali più importanti di Milano che nel 2018 ha fornito quasi 80mila prestazioni a 75mila pazienti», ha detto il governatore Attilio Fontana.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

