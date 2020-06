Pronti, partenza... ricorso! Il leitmotiv che da sempre accompagna le infrastrutture italiane, dalle gare alla realizzazione, sembra trovare una conferma anche sul terreno dei giochi invernali.

Oggetto del contendere, ormai da circa un mese, è l'ex Palasharp che nel 2026 dovrà ospitare le gare di hockey su ghiaccio femminile e che, a fine Giochi, diventerà la Milano Hockey Arena, con ottomila posti per eventi e altri sport. Certo, salvo intoppi. Il Comune aveva approvato la proposta in project financing di TicketOne Spa e Mca Evants Srl per la riqualificazione e la successiva gestione del palazzetto di via Sant'Elia. Un progetto da 13,3 milioni di euro e dieci mesi di cantieri, con 98,3 milioni di euro per la concessione di 31 anni. Per quanto riguarda il canone di concessione annuo, si parla di 10mila euro dal secondo al quarto anno e di 80mila euro dal quinto in poi. In quanto promotori della procedura, TicketOne e MCA Events potranno esercitare, entro 15 giorni dal verdetto, un diritto di prelazione qualora non dovessero aggiudicarsi la gara. Un vantaggio che ForumNet Spa ha deciso di portare davanti ai giudici. Secondo la società, che gestisce tra l'altro Mediolanum Forum e l'adiacente Teatro RePower, «il Comune avrebbe violato la par condicio, riservando un trattamento diverso alla proposta di TicketOne-Mca». Quest'ultima, però, stando agli atti del Comune, è l'unica proposta pervenuta ed è stata «scrupolosamente esaminata e dichiarata di pubblico interesse». Palazzo Marino ha inoltre ribadito di aver garantito la par condicio a tutti gli operatori, fornendo a tutti le medesime informazioni, escludendo qualunque disparità di trattamento.

Insomma, il risultato? Ricorso al Tar e decisione attesa per il 26 ottobre, in attesa dell'udienza di merito, fissata per il 7 ottobre. (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

