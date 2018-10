Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pronti ad attivare il controller? Inizia oggi la Milan Games Week, all'ottava edizione, dedicata al mondo dei videogiochi in Italia. Fino a domenica alla Fiera di Rho decine di nuovi titoli da provare in presa diretta. Sarà presente David Cage, uno dei più importanti autori di videogiochi al mondo. Spazio poi a tanti youtuber e influencer italiani come Marco Merrino e Gabbo DSQ.Nella giornata di domenica protagonisti, invece, l'attore Charlie Cox e lo showrunner Erik Oleson, della serie Marvel Daredevil. Tra le novità, il palco dove si sfideranno i più grandi giocatori degli Esport. Ovviamente, riflettori puntati sulle numerose anteprime: Nintendo permetterà ai fan di testare il nuovo Super Smash Bros Ultimate, mentre alcuni giocatori dell'Olimpia saranno allo stand di NBA2K19 (milangamesweek.it). (F.Pon.)riproduzione riservata ®