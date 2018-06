Promoter uccisa, periti a casa del killer

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovi accertamenti sono stati disposti nella casa di Garbagnate Milanese di Vito Clericò e di sua moglie Alba De Rosa, alla ricerca di tracce di sangue di Marilena Rosa Re, la promoter di 58 anni uccisa e decapitata la scorsa estate, i cui resti vennero trovati sepolti in un orto e in un campo. Gli investigatori torneranno sul probabile luogo del delitto su disposizion del pm Rosaria Stagnaro, nell'ambito della nuova inchiesta a carico della De Rosa, accusata di concorso nel vilipendio e nell'occultamento del cadavere e di favoreggiamento, mentre il marito è in carcere, reo confesso, per l'omicidio.Con la nomina del genetista Portera, che è stato anche consulente dei familiari di Yara Gambirasio, gli inquirenti puntano a capire se Re, che viveva a Castellanza (Varese), sia stata uccisa nell'abitazione dei Clericò e quale ruolo abbia avuto De Rosa.