Promessa mantenuta. Perché Enrico Bertolino è uno di quei milanesi tutti di un pezzo, affidabili e mai spettinati. E così l'instant theatre prosegue stasera, dopo il via a novembre, al Teatro Manzoni. Torna Interessa l'articolo?, la personalissima rassegna stampa del comico che sfodera le sue doti narrative, accompagnato dalla pungente satira di Luca Bottura.

Ogni volta uno show diverso perché è la realtà, declinata in forma di notizia, a cambiare. Facendo slalom tra i titoli dei quotidiani e del web, Bertolino serve al pubblico un mix di attualità e costume, il tutto condito da satira graffiante. «Non che si debba necessariamente essere cattivi» spiega. «Prendi un Di Maio: un tipo così ti ruba il lavoro. Fa tutto lui». A mantenere il tempo con commenti musicali ad hoc sul palco è presente il polistrumentista sardo Tiziano Cannas Aghedu. E a proposito di tempo, non è che la velocità della comunicazione ci mandi fuori giri tutti? «Il vero problema è che ormai ci informiamo solo su internet. Guidati dagli algoritmi». (F.Gat.)

