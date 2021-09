Proiettili vietati, persino in territori di guerra, perché hanno una probabilità di uccidere più alta rispetto a quelli normali. L'ex assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, ai domiciliari dopo aver sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, la sera del 21 luglio scorso, in piazza Meardi a Voghera, avrebbe avuto la sua Beretta caricata da proiettili hollow point o dum dum, che sono in grado di provocare maggiori ferite.

È quanto sostengono gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, che assistono i familiari del marocchino ucciso a 39 anni, secondo i quali, sia il proiettile estratto dalla salma sia i sette rimasti nel caricatore della pistola sono munizioni di tipo espansivo vietate dalla legge.

L'analisi sui proiettili è contenuta nella consulenza del perito balistico Luca Soldati, lo specialista che è stato incaricato dai due legali di analizzare l'arma. Ora, se gli esiti della consulenza della difesa saranno confermati dalla perizia affidata ai Ris di Parma, la posizione dell'ex assessore sceriffo potrebbe aggravarsi: Adriatici, ex sovrintendente di polizia, è ora accusato di eccesso colposo di legittima difesa.

(S.Rom)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA