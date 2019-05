Proiettili a Martina Solidarietà bipartisan

Nella busta c'erano proiettili e il destinatario era Maurizio Martina. La missiva, diretta all'ex segretario del partito democratico Maurizio Martina, è stata intercettata martedì dai carabinieri all'interno del centro di smistamento della corrispondenza dell'aeroporto di Genova. A Martina è arrivata la solidarietà di «tutto il partito democratico» della Lombardia, di cui l'ex ministro è stato coordinatore per anni. «Nell'augurarci che gli inquirenti giungano presto ad individuare l'autore di un gesto così vigliacco - ha sottolineato l'attuale coordinatore Vinicio Peluffo -, ribadiamo che non ci faremo intimidire e continueremo a credere nelle nostre battaglie politiche». Nono solo dal Pd la solidarietà. Anche il centrodestra stigmatizza l'accaduto. «Stiamo assistendo ad una deriva pericolosa e inquietante», ha commentato il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. «Solidarietà e vicinanza a Maurizio Martina». Grimoldi ha ricordato che anche la Lega in Lombardia è sotto attacco: «Le nostre sedi sono continuamente vandalizzate, a Milano e negli altri capoluoghi lombardi. E il nostro segretario Matteo Salvini riceve minacce di ogni genere». (G.Pos.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

