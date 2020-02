PROGETTO ARCA

Unità mobili più presenti lungo le strade, nei parchi, sotto i portici, vicino ai mezzanini del metro, dove sono soliti cercare rifugio i senzatetto. Il vento freddo che soffia da martedì e le temperature minime più rigide rispetto le scorse settimane hanno spinto Fondazione Arca a potenziare i servizi per gli homeless con le unità mobili a soccorrere gli irriducibili della strada che non accettano un letto nei dormitori. Gli operatori gli offrono coperte e una tazza di thè caldo per riscaldarsi. In totale, il Piano freddo del Comune ha messo a disposizione nelle strutture milanesi 2.700 posti, con l'obiettivo di riuscire a intercettare quante più persone fragili possibili, tra coloro che vivono abitualmente all'addiaccio. Non solo il ricovero notturno, ma anche l'assistenza day- to- day, nel quotidiano. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA