PROCURATORE DI IBRA E DONNARUMMA

Fabrizio Ponciroli

Mino Raiola, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele. Le condizioni del noto procuratore sarebbero gravi, a causa di un peggioramento del suo stato di salute generale avvenuto nelle ultime ore.

Sotto costante controllo medico, non si hanno ulteriori informazioni legate al 54enne agente. Nei giorni scorsi si era parlato di un intervento programmato da tempo ma, direttamente dall'ufficio stampa della sua società, era arrivata la smentita ufficiale.

Ora l'indiscrezione della Bild che lascia tutti in grande apprensione per le condizioni di salute del procuratore, tra gli altri, di Ibrahimovic, Donnarumma, Haaland, De Ligt e tante altre stelle del calcio mondiale. Nato a Nocera Inferiore ma cresciuto in Olanda, Mino Raiola è diventato, nel corso degli anni, uno dei più potenti procuratori in circolazione. Il suo primo colpo è stato un giovanissimo Ibra. Tra i tanti trasferimenti che hanno fatto clamore, quello di Pogba dalla Juventus al Manchester United (2016) ha fatto la storia per la sua commissione record. Attualmente era impegnato nella definizione del futuro della giovane stella norvegese Haaland.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

