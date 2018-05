Processo Formigoni il sodalizio si sgretola

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSi è rotto l'asse tra Roberto Formigoni, Pierangelo Daccò e Antonio Simone, almeno in Tribunale. L'imprenditore e l'ex assessore regionale alla Sanità, finiti a processo insieme all'ex presidente della Regione Lombardia e a altri imputati per il crac della Fondazione Maugeri, hanno patteggiato. Formigoni, invece, che avrebbe tentato anche lui la stessa strada, si è visto rifiutare l'istanza: la pena proposta sarebbe stata giudicata troppo bassa.Daccò è stato condannato a 2 anni e 7 mesi, che in continuazione con i 9 anni definitivi per il crac del San Raffaele, hanno portato a un totale di 11 anni e 7 mesi. Simone invece, per ottenere le attenuanti generiche e una condanna a 4 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione, ha firmato una dichiarazione scritta di suo pugno in cui ammette tutti gli addebiti. I due, accusati di associazione per delinquere e corruzione e condannati in primo grado rispettivamente a 9 anni e 2 mesi e a 8 anni e 8 mesi, non solo hanno rinunciato, come prevede il codice, a tutti i motivi di appello, ma hanno anche accettato la confisca dei beni. Solo per Daccò si tratta di circa 34 milioni di euro, tra immobili, quote societarie e conti correnti. Se gli ex fedelissimi di Formigoni sono usciti dal processo, è andata peggio all'ex governatore, in primo grado condannato a 6 anni per corruzione. I suoi legali hanno tentato di concordare con il Pg Vincenzo Calia una pena di 2 anni, ma il rappresentante dell'accusa ha rifiutato. Formigoni ha definito la scelta dei suoi ex sodali «incommentabile».«Quando gli altri imputati hanno chiesto il patteggiamento - ha spiegato al termine dell'udienza - nella speranza di renderlo più accettabile hanno chiesto ai miei difensori se ero disponibile anch'io. E loro hanno risposto: solo a due anni. Io vado avanti con il processo. Sono tranquillo riguardo alla mia assoluta innocenza». E se Simone ha ammesso delle responsabilità, «si vede che quei fatti li ha commessi ha concluso Formigoni - ma i miei atti sono limpidi».