PROBLEMI DI SALUTE

Giammarco ObertoAvanti tutta, senza Torino. Da ieri sul tavolo del Cio a Losanna c'è il piano B per portare in Italia le Olimpiadi invernali del 2026. Un piano che è fondamentalmente quello per cui Sala ha sempre spinto: valorizzare il nome di Milano come traino dell'evento. Certo non sono esclusi altri giri di valzer, nell'intricata vicenda della candidatura italiana finita nell'abbraccio mortale della politica, ma per ora il brand è: Milano-Cortina 2026. Con Milano che si prende le discipline sul ghiaccio che nella versione del tridente erano state date a Torino. E pure la cerimonia di apertura dei Giochi, a San Siro.Il sindaco non tradisce la propria soddisfazione: «Sono assolutamente d'accordo con l'accoppiata Milano-Cortina. La mia non è una battaglia di arroganza, oggi avere davanti il nome di Milano è un bene per tutti, per questa città e per l'Italia - ha detto di prima mattina ai microfoni di Rtl 102.5 - lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione». Ma nella corsa per battere le candidature di Calgary, Stoccolma e Erzurum si profila un problema: i soldi. Il governo, dopo aver decretato per bocca del sottosegretario allo Sport Giorgetti la fine del progetto subito dopo che la sindaca pentastellata di Torino Chiara Appendino si era sfilata dal tridente - ha chiuso il rubinetto dei finanziamenti promessi, 380 milioni di fondi statali. Chi organizza faccia da solo, è il messaggio. Che però non sembra preoccupare Sala: «Il Cio chiede qualcuno che garantisca i fondi: se non lo fa il governo, lo faranno Lombardia e Veneto, regioni che hanno un Pil superiore a quello della Svezia. Se portiamo a casa la designazione a settembre dell'anno prossimo, vedremo se il Governo potrà cambiare idea». Ma se non lo farà, «qui c'è una imprenditoria che di fronte a un progetto serio potrà aiutare. Con sette anni di tempo i soldi si troveranno. Per Expo ho raccolto alla fine circa 400 milioni e non c'era dietro un marchio importante come quello delle Olimpiadi».Anche il governatore Fontana ha toccato la questione soldi: «È curioso sapere che se eravamo in tre lo Stato metteva le garanzie e in due non le mette più». Ma anche lui si dice ottimista: «Credo che tra Lombardia e Veneto si possano garantire le coperture e poi trovare aziende private come sponsor».riproduzione riservata ®