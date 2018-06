Primo in regione

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si parte da Opera, ma l'obiettivo è arrivare presto a tutti i penitenziari della Regione: nelle carceri lombarde apre lo sportello del garante. Il nuovo servizio è stato inaugurato ieri ed è pensato per raccogliere richieste e segnalazioni di disagi dai detenuti, per facilitare il loro rapporto con gli enti pubblici, come per esempio per pratiche su tasse, pensioni e invalidità, ma anche per monitorare il regolare accesso ai servizi sanitari e lo svolgimento di corsi professionali in un'ottica di reinserimento. Nasce dall'accordo tra il Pirellone - con il difensore civico regionale che svolge anche funzione di garante dei detenuti e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria.«L'obiettivo è avvicinare il garante dei detenuti ai detenuti stessi, aprendo sportelli direttamente accessibili all'interno del carcere», ha spiegato il difensore regionale lombardo Carlo Lio. «È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte dell'istituzione regionale». Il garante sarà presente una volta al mese e dopo Opera, è già stato preannunciato, sarà la volta di Monza, Bollate e San Vittore. (E.Stra.)