«Prima la salute, la serie A finiamola qui»

Giorni frenetici per il calcio mondiale a causa dell'emergenza coronavirus, che ha mandato in tilt i calendari dei vari campionati nazionali e delle competizioni europee. C'è tanta voglia di tornare a giocare, ma ora è il momento di pensare alla salute, come ricorda un tecnico come Walter Novellino.

La Uefa ha deciso il rinvio degli Europei al 2021 e lo spostamento delle Coppe a fine giugno. Che ne pensa?

«Giusto spostarlo di un anno. Vedremo cosa accadrà anche ai campionati. L'importante ora però è uscire da questa situazione. Il resto passa in secondo piano».

Pensa però che la serie A, così come gli altri campionati, potrà terminare?

«L'interruzione totale dei campionati sarebbe la giusta soluzione. Quindi niente assegnazione dello scudetto, squadre in Coppa e retrocesse così come dice la classifica, stessa cosa in serie B».

In Europa però fino alla scorsa settimana c'erano stadi pieni...

«Il calcio è un gioco di contatto, i giocatori sono in prima linea e rischiano sul serio. Nei campionati stranieri e nelle Coppe invece ho visto troppa leggerezza nell'affrontare il problema. Bisogna essere responsabili in questo momento».

Quanto è complicato per un tecnico anche gestire questa emergenza coronavirus anche con la propria squadra?

«Servirebbe dare delle certezze che non abbiamo neanche noi. Ci si sente con società e calciatori, ma è difficile essere di supporto ai calciatori in questi momenti».

Una situazione questa che, se prolungata, inciderà anche sul mondo dello sport di base?

«Il calcio è sì un mondo privilegiato, ma anche qui ci sono tante piccole realtà che rischiano, dalle società dilettantistiche, fino ad arrivare a quelle di Serie B o C. Spero arrivino degli aiuti, così come per le altre realtà».

Come sta vivendo questo periodo di quarantena?

«Sono abituato ad uscire, ad andare a correre, ma ormai sono giorni che sono chiuso in casa. È un clima davvero brutto, siamo tutti spaventati. Dovremmo dare delle certezze alle nostre famiglie, ma viviamo tutti questa situazione non sapendo cosa ci aspetta. Credo però che ne usciremo tutti più uniti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

