Prima in Eurolega da dimenticare Milano cade con il Bayern (78-64)

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Un altro stop. Dopo aver perso, in casa con Brescia, Milano scivola, alla prima di Eurolega, anche sul campo del Bayern Monaco (78-64 il finale). Decisivo il secondo quarto, con i padroni di casa bravi a mettere a segno un parziale di 15 a 0 che taglia le gambe ai biancorossi. Male la difesa biancorossa, in attacco si salvano solo l'ultimo arrivato Scola (17 punti all'esordio con l'AX), Rodriguez (16 punti) e Della Valle (10 punti), l'ultimo a mollare. Buon avvio dei tedeschi (8-2). Coach Messina ricorre al talento di Rodriguez che scuote i compagni, trascinandoli al vantaggio (23-22 Milano dopo 10'). I padroni di casa si appoggiano all'ex NBA Monroe che risponde presente. Scola va ad intermittenza, la difesa di coach Messina è troppo porosa. In un amen, i bavaresi volano a +12, confermando di essere una squadra solida (15 a 0 di parziale per i padroni di casa). All'intervallo, davanti all'interessato Perisic (ex Inter), Milano è a -8 (42-34). Alla ripresa, nuovo allungo dei bavaresi (Lulic protagonista). Milano litiga molto con il canestro. Con grande orgoglio, la squadra di Messina riesce a rientrare sino a -6 a 7'29 dalla sirena. Della Valle mette dei liberi pesanti. Finale in volata. Moraschini fallisce la tripla del pareggio. Milano combatte ma regna la confusione in campo. Nel momento di maggior sforzo, i biancorossi continuano a sparare a salve da tre. I bavaresi ringraziano e riscappano via, questa volta senza guardarsi più indietro. Un altro passo falso che conferma come Messina non sia ancora riuscito a trasmettere il suo credo alla squadra. Intanto, causa inagibilità del campo di Trieste, i due club, in accordo con la Lega, hanno deciso per giocare il match a campo invertito. Appuntamento, quindi, al Palalido, dopodomani, alle 12.00.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

