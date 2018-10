Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima i lucchetti tagliati poi l'arrivo di camper e auto. Quindi, ore di musica talmente forte da far tremare i vetri dei palazzi vicini.Notte di festa tra via Ripamonti e viale Toscana, dove oltre cento giovani hanno organizzato un rave party nell'ex provveditorato, al numero 42 di via Ripamonti. I primi ad arrivare, verso le 23.30 di sabato, sono stati i caravan che sono entrati dal parcheggio al civico 3 di viale Toscana. In pochi minuti fuori dal palazzo abbandonato da oltre 10 anni si sono radunate decine di macchine. I ragazzi sono entrati intorno all'una di notte. Dopo poco è partita la musica, proseguita fino al pomeriggio di ieri. Tante le proteste dei cittadini, che non sono riusciti a dormire. La polizia è arrivata in tarda mattinata.«Nelle ultime settimane i rave a Milano sono stati davvero troppi», è il commento di Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza regionale. E invita il Parlamento a introdurre «modifiche al Decreto legge Sicurezza inserendo norme che consentano alle forze di polizia di intervenire. (A.Cal.)riproduzione riservata ®