Prima e Ambrogini, Milano in festa

Ambrogini e Prima della Scala: domani è il grande giorno di Milano. Alle 10.30 al Dal Verme il sindaco Sala consegnerà 40 Ambrogini fra attestati, medaglie d'oro e medaglie alla memoria. Alle 18 si alza il sipario su Macbeth, che apre la stagione della Scala. Nel palco d'onore Sergio Mattarella alla sua ultima Prima come presidente; e poi le massime istituzioni oltre al sindaco Sala, al governatore Fontana e molta mondanità. La moda sarà rappresentata da Giorgio Armani (che firma gli addobbi floreali ed è socio fondatore sostenitore) con super ospiti top secret, tra cui forse la diva Cate Blanchett. E poi l'artista Maurizio Cattelan e tanti cantanti: l'inedita coppia Ornella Vanoni e Marracash, Cesare Cremonini, Diodato, Manuel Agnelli, Emma Marrone. Dopo la Prima niente cena di gala per non incorrere nel rischio Covid. Il Macbeth si potrà vedere in diretta in 34 sale milanesi, fra cui il Dal Verme, il Carcano, il Conservatorio: niente maxi schermo in Galleria.

Già oggi la festa entra nel vivo con l'accensione alle 17 dell'albero in Duomo alla presenza del sindaco Sala. E alle 18 a Sant'Ambrogio il vescovo Mario Delpini tiene il tradizionale discorso alla città e alla diocesi. (P.Pas.)



