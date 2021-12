Prima candelina per Victoria's Secret in Galleria del Corso, che compie un anno e festeggia il successo di pubblico e di vendite. Il brand di lingerie americano dalla sua apertura, in partnership con il gruppo Percassi, ha registrato grande affluenza di donne e un buon 20% di uomini che acquistano. «Si sentono a proprio agio e chiedono consigli al nostro personale senza problemi», conferma Vera Bortolato, general manager Percassi retail.

Nello store di duemila metri quadrati posto su due piani, all'ombra del Duomo, si acquistano lingerie, profumi, prodotti di bellezza, pigiameria, accessori. E un servizio che punta, a Milano e in tutto il mondo, alla bellezza inclusiva, democratica e accessibile. Perché, oltre agli angeli, ovvero le modelle bellissime che simboleggiavano la seduzione, i capi di Victoria's Secret sono pensati per valorizzare la bellezza di ogni donna. A partire dal servizio, esistente da sempre, di personalizzazione del reggiseno, con una carta di identità che ne certifica misure e caratteristiche. E poi idee divertenti come il party tra le amiche per scegliere insieme la nuova lingerie (tutti nel rispetto delle normative sanitarie anti Covid) o anche addii al nubilato.

La strategia mondiale nel segno dell'inclusività è testimoniata dalle top new entry, le modelle Hailey Beiber e Bella Hadid, che si aggiungono al VS Collective dedicato all'empowerment femminile, di cui fanno parte attiviste Lgbtq, campionesse dello sport, fotografe, giornaliste.

La collaborazione di Victoria's Secret con Percassi - ha ricordato Bortolato - ha portato in Italia all'apertura di tre store, due outlet e tredici store Beauty&Accessories. Prossime inaugurazioni? «La prima sarà a Torino». (P.Pas.)

