Prevenzione, parte il mese rosa Lilt

Greta Posca

Ottobre si tinge di rosa con la XXVII edizione della campagna Nastro Rosa Lilt (Lega italiana lotta ai tumori). Obiettivo sensibilizzare le donne alla prevenzione per la diagnosi precoce del tumore al seno. In questo mese sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite alle Lilt provinciali e negli ambulatori aderenti. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde Sos Lilt 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità. «Ribadiamo con forza l'importanza della prevenzione come stile di vita», ha spiegato Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt «già a partire dai 30 anni». Le donne milanesi nel 2018 hanno aumentato la frequenza delle visite di prevenzione del 58% e in Lombardia le adesioni ai programmi di screening superano il 70%: percentuale più elevata in Italia.

Lilt ha premiato per il 2019 Mara Maionchi che ha sconfitto il cancro ed è impegnata nella prevenzione. «Il mio impegno è quello di sollecitare la prevenzione sopratutto alle donne giovani, bisogna farsi visitare anche in giovane età», ha detto la discografica.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA