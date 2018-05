PRETE ALLA SBARRA Il don: «Col 15enne ho solo dormito» «Non

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PRETE ALLA SBARRAIl don: «Col 15enneho solo dormito»«Non l'ho abbracciato, non l'ho toccato e non ho mai compiuto atti sessuali con lui». Si è difeso così in aula don Mauro Galli (foto), l'ex parroco di Rozzano a processo con l'accusa di avere abusato nel 2011 di un ragazzino all'epoca 15enne. L'imputato ha ammesso di avere dormito nel letto matrimoniale della sua camera insieme al 15enne, nonostante ci fossero altri letti, ma ha negato di avere compiuto la violenza contestatagli dal pm Lucia Minutella.IL PROCESSOTruffano anzianicondannati 13 romTredici condanne a pene comprese tra un anno e 8 mesi e 6 anni di carcere. Si è concluso così in primo grado, con rito abbreviato, il processo ad una banda di nomadi che ha messo a segno una serie di truffe ai danni di anziani con la tecnica del finto nipote in difficoltà. Il gruppo è stato smantellato lo scorso ottobre.IL MIRACOLOCade dal 2° piano,15enne salvaUna caduta accidentale o la reazione al divieto della madre di usare il proprio cellulare. Sono queste le due versioni raccolte dalla polizia per spiegare la caduta di una ragazza cinese di 15 anni dal secondo piano di un edificio in via Mola. La ragazzina si è salvata: secondo i medici del Policlinico le sue condizioni non sono gravi.