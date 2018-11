Preso pusher dei cristalli che spaccano il cervello

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Aspettate, sono nuda». Con questa scusa una donna ha tentato di rallentare la perquisizione dei carabinieri nella stanza del figlio 28enne, sospettato di nascondere un buon quantitativo di shaboo, la terribile metanfetamina che ha effetti dieci volte più potenti della cocaina.I militari tenevano d'occhio da un po' il ragazzo e domenica scorsa si sono presentati all'appartamento a Varedo dove vive con i genitori. Una fonte confidenziale aveva riferito dello strano viavai, si sono quindi appostati per controllare se ci fosse davvero un simile traffico. In pochi minuti hanno visto uscire un ragazzo dall'abitazione. Quando ha visto i militari ha tentato di gettare alcuni grammi di marijuana che aveva comprato. Poco dopo è uscito anche il 28enne nel mirino degli investigatori: in tasca aveva 15 grammi di marijuana, una quantità che ha reso immediata la perquisizione in casa. Quando hanno suonato alla porta i genitori hanno accampato scuse ridicole. È stato tutto inutile: una volta dentro hanno trovato 114 grammi di erba e 52 grammi di shaboo nascosti dietro un armadio del box. Il peso non deve trarre in inganno: corrispondono a più di 500 dosi per un valore al dettaglio di oltre 26mila euro. Il 28enne è stato arrestato, il padre è stato denunciato per favoreggiamento.(S.Gar.)riproduzione riservata ®