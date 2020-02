Preso il rapinatore seriale dei centri estetici

Salvatore Garzillo

La polizia ha un software che raccoglie tutti i dati delle rapine commesse a Milano. Si chiama Key Crime, elabora migliaia di informazioni e riesce a prevedere dove avverrà il prossimo colpo di quella particolare serialità criminale. In questoc aso l'operazione è stata battezzata Beauty perché il rapinatore colpiva solo centri di bellezza, in particolare quelli cinesi specializzati nella cura delle unghie.

Il bandito agiva sempre alla stessa ora, alle 19, e faceva irruzione con un cappuccio sulla testa e armato di un coltello a farfalla con l'impugnatura dorata. Dopo settimane di indagini i poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno individuato un kosovaro di 45 anni: è accusato di 2 rapine commesse dall'inizio dell'anno nella zona attorno alla stazione Centrale ma è sospettato di almeno altre quattro. L'uomo è stato fermato seguendo il segnale di un cellulare rubato durante le incursioni. Risulta irregolare ed è in Italia almeno dal 1991, quando è stato arrestato per la prima volta per furto. Da quel momento è stata una escalation di episodi, tutti per lo stesso reato. Nel 2017 è stato catturato per l'ultima volta, il tribunale di Milano lo ha condannato a tre anni e mezzo per una serie di furti e a settembre 2019 è stato scarcerato per trascorrere l'ultimo periodo in una comunità terapeutica per tossicodipendenti. Il 22 dicembre è uscito dalla porta e non è più tornato. È riapparso sui radar della polizia il 6 gennaio, quando ha rapinato il primo negozio di cinesi.

I colpi si sono susseguiti a distanza di pochi giorni: il 16, il 19, il 22, 28 gennaio e il 6 febbraio. Finora i poliziotti di Garibaldi-Venezia hanno potuto attribuirgliene solo 2 perché la maggior parte delle attività rapinate non avevano telecamere di sorveglianza funzionanti, ma per gli elementi raccolti è probabile che riescano a contestargli anche le altre.

