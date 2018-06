Preso il piromane delle auto in sosta

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La telecamera del Comune lo ha filmato mentre, con la disinvoltura di chi lo ha fatto altre volte, si accosta con la propria bici a un'auto in sosta - una Smart bianca - versa liquido infiammabile e poi accende il fuoco. Poi lo si vede saltare sulla bici e uscire dall'inquadratura, ma poco dopo torna a controllare che le fiamme abbiano avvolto per bene la vettura e poi le fa un giro attorno per godersi lo spettacolo.Il 50enne Gianluca Sechi è definito dagli agenti, senza troppi giri di parole, un piromane seriale. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e una sorveglianza speciale, è stato arrestato alle 12,30 di lunedì in via Jacini (una stradina accanto il parco Sempione) per l'incendio della Smart e di uno scooter, ma è sospettato di essere autore di almeno altri trenta episodi di roghi di vetture in sosta.I poliziotti hanno avuto la segnalazione di un'auto che stava prendendo fuoco e mentre arrivavano sul punto hanno notato l'uomo che versava liquido da una bottiglietta sopra uno scooter e appiccava il fuoco. Sechi non ha fornito spiegazioni per il suo gesto. Pur non avendo una certificazione medica che attesti la sua patologia, la passione per il fuoco risale nel tempo. Quando era detenuto a Sassari, ha provocato un incendio nella cella. In quel caso le fiamme furono spente prima di causare danni gravi.Gli investigatori gli hanno potuto contestare solo il danneggiamento dei due mezzi, ma è fortemente sospettato di essere stato lui ad aver provocato gli altri trnta incendi registrati da gennaio a oggi in diverse parti della città: Lorenteggio, Sempione, Comasina, Affori, Baggio, Quarto Oggiaro. In quasi tutti i casi le vetture erano di incensurati che non hanno mai avuto problemi né minacce e non riuscivano a spiegarsi il motivo del rogo.(S.Gar.)riproduzione riservata ®