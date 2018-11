Presidio fisso a Rogoredo

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Non più operazioni occasionali, ma con una continuità della presenza e della visibilità delle forze dell'ordine».Così il prefetto Renato Saccone, dopo il vertice con il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana, conferma la svolta al boschetto della droga di Rogoredo, il market a cielo aperto dell'eroina.Si va quindi verso una sorta di presidio fisso, invocato da Sala, che aveva chiesto al ministro degli Interni Matteo Salvini una mano, perché a Rogoredo, nonostante il muro anti-pusher alto oltre 4 metri, costruito a ridosso dei binari del treno, e i ripetuti blitz della polizia, la situazione non è mai cambiata.Dopo la promessa di Salvini, arrivata sabato scorso, «di più uomini, mezzi e soldi per smantellare il bosco di Rogoredo», ieri si è volto l'incontro in prefettura per studiare un piano di interventi e predisporre un tavolo operativo (già attivo dalla prossima settimana) con tutte le forze dell'ordine. E Saccone alla domanda se saranno messi in campo più agenti, ha rassicurato sostenendo che «sicuramente ci sarà un potenziamento e già sono in corso le operazioni». E ancora: «Grande l'attenzione ci sarà anche per la stazione ma sempre con l'idea di fondo di recuperare il territorio». L'obiettivo dunque non è solo quello di smantellare lo spaccio, «ma ha quindi spiegato il prefetto riqualificare il quartiere, con uno sforzo per arginare l'allarmante espansione della tossicodipendenza nelle fasce giovanili».L'operazione no toxic park, quindi, potrebbe includere, così come chiesto dai salviniani di Palazzo Marino, l'intervento degli operatore del Sert e l'insediamento di un presidio medico. Non solo militari. «C'è l'idea di un recupero della socialità a Rogoredo - ha aggiunto Sala - Speriamo di portare lì, se vinceremo le Olimpiadi, il Palazzetto dello sport».riproduzione riservata ®