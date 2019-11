Presi i fabbricanti di permessi di soggiorno

Avevano le credenziali d'accesso all'Agenzia delle Entrate e con un semplice comando riuscivano a regolarizzare la posizione degli stranieri in Italia. A seconda dell'operazione la loro tariffa variava da poche centinaia di euro a qualche migliaio. In manette con l'accusa di associazione a delinquere, un egiziano di 55 anni, suo figlio di 22 (cittadino italiano) e un altro italiano di 55.

Il gruppo era attivo tra Milano e Cologno Monzese. Le indagini svolte dalla sezione Antiterrorismo della Digos e dalla Direzione distrettuale antimafia hanno scoperto che i tre erano in grado di produrre e trasmettere documentazione falsa o contraffatta in grado di garantire l'emissione o il rinnovo di permessi di soggiorno a chi non aveva i requisiti necessari. Il primo passo era aprire una partita Iva per rendere credibile l'attività professionale del cliente, in genere sceglievano lavori nel campo dell'edilizia. In altri casi, anziché costituire finte imprese individuali, facevano assumere fittiziamente gli stranieri dalle ditte il tempo necessario ad attestare l'esistenza di un lavoro subordinato.

Padre e figlio trovavano i clienti, mentre l'italiano 55enne, che era titolare di un punto di assistenza fiscale, era in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate e passava le password ai complici per consentirgli l'interrogazione e la trasmissione agli archivi dell'ente della documentazione amministrativa e fiscale necessaria per regolarizzare le posizioni. (S.Gar.)

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

