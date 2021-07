Presi a Ventimiglia i baby sicari di Melzo

Uno ha 18 anni, l'altro solo 16. La Polfer li ha presi sulla banchina della stazione ferroviaria di Ventimiglia, dove stavano aspettando un treno che li portasse al di là del confine, in Francia, dove il più grande ha alcuni parenti. Per i carabinieri di Pioltello sono i responsabili dell'agguato avvenuto nella tarda serata di lunedì a Melzo, ai danni di un ragazzo albanese di 19 anni colpito con sette coltellate da una coppia di incappucciati: è ricoverato in ospedale, dove i medici gli hanno salvato la vita.

Secondo la ricostruzione, il 18enne di Melzo, spalleggiato dal minorenne di Pioltello, sarebbe l'autore materiale dell'aggressione, avvenuta alle 23,30 sul marciapiede tra viale Gavazzi e viale Monte Grappa. La vittima è stata colpita da sette pugnalate all'addome inferte con un coltello da cucina con la lama di 13 centimetri, poi abbandonato in strada e recuperato dai carabinieri.

Il movente della spedizione punitiva non è chiaro. Gli inquirenti devono ancora interrogare la vittima. Di certo conosceva i suoi aggressori, ora accusati di tentato omicidio in concorso. Il 18enne è stato portato in cella a Sanremo, l'altro nel carcere minorile di Genova.(G.Pos.)



