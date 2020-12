Preoccupazione e sdegno di tutte le forze politiche per l'omicidio di sabato sera, ma esplode la polemica sulla sicurezza a Milano.

È il centrodestra a puntare il dito contro l'amministrazione, dopo che il sindaco Giuseppe Sala aveva dichiarato «chiederò al prefetto Renato Saccone un incontro per decidere se rafforzare le forze dell'ordine». «Incrementiamo le divise ovunque», ha invocato su Fb il governatore Attilio Fontana. «Sala si è dimenticato che servono presidi mobili di polizia, carabinieri, i vigili, intorno alla Centrale. Non bastano gli agenti in Duca d'Aosta», ha attaccato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI) che rientra all'apposizione di Palazzo Marino come consigliere. Per Silvia Sardone (Lega), «Milano è ostaggio dei criminali». Poi, l'affondo di Mariastella Gelmini (FI): «Sala si è ricandidato, qual è il nuovo modello di città al quale lavora». (S.Rom.)

