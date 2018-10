Prende ecstasy in discoteca 17enne finisce in rianimazione

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale dopo essersi sentito male per aver assunto una pasticca di Mdma - più nota come ecstasy - nella notte tra sabato domenica in una discoteca di Legnano.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, residente in provincia di Varese, avrebbe preso la pastiglia mentre si trovava nel locale in compagnia di alcuni amici. All'improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra, all'interno della discoteca. Era incosciente e in preda alle convulsioni. Immediate le chiamate ai soccorsi del 118. L'adolescente è stato portato a sirene spiegate all'ospedale Circolo di Varese, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero ora stabili: secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine da parte dei carabinieri, che hanno ascoltato a lungo gli amici del ragazzo. L'obiettivo dei militari è risalire a chi ha venduto la pasticca di ecstasy al 17enne.