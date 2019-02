Prende a calci il meticcio i passanti lo placcano

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trascinato di peso sui marmi di via Vittor Pisani, insultato, preso a calci. A salvarlo sono stati i clienti di un bar, che hanno sentito i suoi lamenti e sono corsi fuori. La vittima è un cane di nome Balcho, un meticcio tutto bianco arrivato dalla Bulgaria insieme al suo padrone, un 50enne che dorme per strada nella zona di Stazione Centrale e si sfonda regolarmente di alcol. Anche l'altra sera era alticcio e si è sfogato sul cane che non voleva attraversare la strada. I guaiti hanno richiamato gli avventori del bar, che hanno placcato il clochard e chiamato i carabinieri.L'uomo è stato indagato per maltrattamento di animali. Balcho, che ha due anni ed è regolarmente denunciato seppur a nome di un altro cittadino bulgaro, è stato preso in consegna dai militari, che lo hanno portato al canile di via Aquila. Dopo le cure sarà dato in adozione.