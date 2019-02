Pregiudicato arrestato alle sue nozze

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come in un film: quando il celebrante ha detto «se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre», hanno risposto i carabinieri. Che hanno arrestato lo sposo prima del fatidico sì. Il protagonista è un pregiudicato albanese di 26 anni, espulso nel 2017. Rientrato di nascosto, ieri mattina stava per sposarsi a Paullo. I militari sapevano che il trafficante di droga si trovava in zona ma non sapevano dove, finché hanno ricevuto la segnalazione del suo matrimonio con tanto di pubblicazioni. In realtà la cerimonia era una truffa organizzata per ottenere il permesso di soggiorno. Si era infatti accordato con una 22enne italiana di origini moldave, una tossicodipendente che aveva accettato in cambio di droga o soldi. Lo scorso 25 gennaio la giovane ha chiesto l'intervento dei carabinieri nel suo appartamento a Zogno (Bergamo) per una lite col suo convivente, un altro tossicodipendente italiano. L'albanese è stato arrestato per essere rientrato in Italia. Denunciati per favoreggiamento la 22enne, i genitori di lei, i genitori del futuro sposo e i due testimoni. (S.Gar.)