Precipitato a 16 anni nel centro commerciale, archiviato il caso

Nessun responsabile. È stata definitivamente archiviata l'inchiesta a carico di tre persone, indagate dalla procura di Monza per la morte di Andrea Barone, il ragazzo di 15 anni precipitato per 40 metri dopo essere caduto in un condotto di aerazione privo di grata protettiva, sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni: ci era salito con alcuni amici la notte del 16 settembre del 2018.

Il gip ha archiviato il caso, accogliendo la richiesta del pm Carlo Cinque. Secondo la procura il suo gesto sarebbe stato talmente «imprevedibile» che non vi sarebbe un nesso causale. «Faremo di tutto perché questa indagine venga riaperta, è inaccettabile, ci riserviamo di azioni future» ha commentato l'avvocato della famiglia Barone, Claudio Domenico Fagone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA