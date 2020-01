Precipita dall'impalcatura operaio rischia la paralisi

Una distrazione fatale, un piede fuori posto ed è precipitato di 5 metri sull'asfalto. È in condizioni gravi, con una sospetta lesione al midollo spinale, un operaio di 48 anni che ieri mattina è caduto da un'impalcatura montata in via San Protaso, a pochi passi dal Duomo di Milano.

L'incidente è avvenuto alle 11. L'uomo era impegnato in una serie di lavori di ristrutturazione di un palazzo quando ha perso l'equilibrio. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove per tutto il giorno i medici sono rimasti cauti con la prognosi. Nessuno vuole parlare dell'evenienza peggiore, quella della paralisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora stanno ricostruendo la dinamica e accertando le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. (S.Gar.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

