Precipita dal tetto, muore un muratore

L'agonia è durata 24 ore. Non ce l'ha fatta il muratore di 44 anni che martedì mattina è precipitato da un tetto che stava ristrutturando a Varedo, in provincia di Monza. Rudi Asiatico, bergamasco, è percipitato da sei metri di altezza. È stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale San Gerado di Monza ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, a causa dei gravi danni riportati al torace e alla testa.

Ieri pomeriggio, al termine della procedura prevista, i medici del San Gerardo hanno dichiarato la morte cerebrale del 44enne. Asiatico lascia la moglie e un figlio di due anni e mezzo. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Il cantiere nell'abitazione privata di Varedo teatro dell'incidente sul lavoro è stato posto sotto sequestro e i tecnici dell'Ats di Monza sono al lavoro per ricostruire la dinamica dela tragedia.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

