Praet e Torreira, primi obiettivi del nuovo corso senza Europa

ROMA - Trovato l'accordo con l'Uefa, ora il Milan può muoversi con maggior libertà sul mercato. Il primo obiettivo da raggiungere per Paolo Maldini e Zvominir Boban sembra essere diventato Dennis Praet. Il centrocampista belga è un pallino da sempre di Marco Giampaolo che nei suoi tre anni di Samp lo ha trasformato da proficuo trequartista avanzato in un interno di centrocampo di grande qualità. Un ruolo che ha accettato a fatica e che lo ha allontanato dalla porta. Il prezzo del giocatore è fissato in 25 milioni di euro, una cifra che il club rossonero oggi sembra disposto a voler pagare pur di accontentare il proprio tecnico. Praet cosi come Torreira (ora il Milan di fronte a una plusvalenza può spendere 45 milioni per lui) andrebbero ad accelerare un processo di apprendimento fondamentale per poter puntare fin da subito alla Champions League. (L. Ucc.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

