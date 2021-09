Prada, il futuro è dietro alle quinte

Il futuro si nutre di passato. Ovvero l'ideazione e modellazione con computer di effetti speciali per il cinema, di videogiochi, l'ingegneria hi-tech, è realizzata servendosi sì di potenti mezzi digitali ma anche prosaicamente di cartoni, legno, compensato. Sono quattro gli ambienti di making of visitabili nella mostra Sturm&Drang all'Osservatorio Prada con la facoltà di Architettura di Zurigo. Sturm&Drang esplora le applicazioni, le esperienze e gli ambienti legati alla Computer-generated imagery (CGI) per svelare la complessità della modellazione al computer e il loro impatto sulla percezione quotidiana. Indagate fasi e i metodi di produzione.

Fino al 23 gennaio. Osservatorio Prada, piazza Duomo. Orario 140-20, gio-dom 10-20; chiuso mar e mer. Biglietti 10 euro.

