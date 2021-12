Potrebbe sfiorare i 60-70 milioni di euro la cifra non dichiarata al fisco e derivata dai compensi sui contratti di compravendita, rinnovo, prestito dei calciatori trattati da Fali Ramadani.

Il procuratore macedone è considerato tra i cinque più potenti al mondo indagato, con l'agente sportivo Pietro Chiodi, nell'inchiesta della Procura su presunte irregolarità nel calciomercato con un sistema di esterovestizione societaria.

La somma - allo stato solo un calcolo ipotetico e che va accertato - è frutto di una stima basata sia sul valore di 770 milioni del parco atleti gestito complessivamente da Ramadani, sia sulle molte operazioni da lui effettuate: dovrebbero essere oltre 30 nel nostro Paese. La base di partenza per le indagini per omessa dichiarazione dei redditi, riciclaggio e autoriciclaggio, coordinate dal pm Giovanni Polizzi e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, sono state tre segnalazioni generiche di operazioni sospette, le cosiddette sos, da parte dell'Uif, l'organismo antiriciclaggio di Banca d'Italia, e una prima ricostruzione di flussi per 7 milioni di euro sui conti correnti intestati al procuratore sportivo o alle sue società già sotto la lente della magistratura spagnola. Conti italiani su cui sarebbero arrivati anche milioni di euro da parte di club esteri e in particolare dalla Spagna. Sarà, però, solo l'analisi delle carte raccolte con le perquisizioni effettuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nei confronti di Chiodi e con le acquisizioni nelle sedi di 11 società a fornire un quadro certo della presunta evasione fiscale.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

