Potrebbe iniziare ad ospitare i primi ospiti a partire da domani l'hotel Michelangelo, la struttura a quattro stelle di piazza Luigi di Savoia - di fianco alla Stazione Centrale - messa a disposizione dal Comune, in accordo con la proprietà, per i cittadini dimessi dagli ospedali ma che devono passare il periodo di isolamento dovuto al coronavirus. Le tempistiche dipendono dalla Protezione civile, che sta definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo del primo gruppo di pazienti: saranno alcune decine e andranno a riempire le prime stanze dell'hotel, che in tutto ne ha 306.

L'hotel Michelangelo non sarà l'unica struttura in città dedicata all'isolamento da coronavirus. Il sindaco Sala ha firmato un'ordinanza urgente con cui dà mandato agli uffici comunali di individuare «strutture ed immobili allo scopo di garantire l'ospitalità di cittadini che necessitano di assistenza o soggetti Covid positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere - come si legge nel documento - o i contatti stretti, che per vari motivi non possono svolgere l'isolamento presso il privato domicilio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA