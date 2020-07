Potrebbe esserci l'ombra lunga della droga dietro al ferimento di A.D., 32enne, pregiudicato, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a una caviglia sabato notte in via Creta a Bisceglie. È accaduto poco dopo le 4, quando il 118 ha segnalato alla Questura l'intervento su un uomo claudicante colpito a una gamba. Trasportato all'ospedale San Carlo in codice giallo, non è in pericolo di vita.

L'uomo è già noto alla giustizia per vicende legate agli stupefacenti e alla ricettazione e l'agguato, anche se ovviamente la Squadra mobile non scarta alcuna ipotesi, potrebbe essere intimidatorio, o forse un regolamento di conti per una lite. Il fatto di sangue riaccende un faro sulla periferia Sud-Ovest, tra Inganni e Bisceglie, segnata da giri di spaccio negli anni 80. L'uomo ferito si è rifugiato in uno dei cortili dei palazzi popolari di via Creta in compagnia di due ventenni, anch'essi con vari precedenti. Per terra sono stati trovati dieci bossoli, e per il momento non ci sarebbero elementi che facciano pensare a una sparatoria bensì, appunto, a un'azione unilaterale. (G.Sal.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

