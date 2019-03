Potrebbe anche salire sul palco in camicia hawaiana e con infradito. Come è nel suo stile. Fat Boy Slim non solo è l'inventore del big beat, che seppe portar al top negli anni 90 questa miscela tra elettronica e pop, facendo ballare tutti. Norman Cook (vero nome), stasera ai Magazzini Generali, è anche un mattatore del divertimento. Deejay, produttore e musicista, 56 anni a luglio, Fat Boy si trasferì da Bromley a Brighton alla fine degli anni '80. Lì, nel fermento musicale dell'epoca, cominciò a muovere i primi passi in alcune band. Fino a scoprire il suo talento puro di animatore deejay nei vari club della costa inglese. Su quella strada, dal primo disco del 1996 Better living through chemistry, sino a oggi, è riuscito a diventare uno dei più influenti deejay degli ultimi vent'anni, combinando diversi stili e scrivendo pezzi che sono tra i più famosi nel genere big beat: da Praise you a Right here Right now, da Rockfeller skunk a Punk to funk. Tutti titoli forti in scaletta ai Magazzini assieme a brani di altri da lui rifatti in consolle. Nel 2002, a ballare sotto il palco a Brighton per un concerto speciale erano in 250 mila. Due anni dopo sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janiero quasi il doppio. Dopo aver deciso da di scendere quella giostra («Dovevo disintossicarmi da tutta quella folle corsa. Ora sono sobrio da dieci anni»), stasera si ripresenta sul palco e non è cambiato nell'anima e nella musica. Il suo show è sempre simile a un grande rave party. Musica a tempo per divertirsi.

Ma altri due fenomenali deejay sono attesi a Milano. Sven Väth, detto il sciamano della techno, si esibisce stasera al Fabrique mentre domani sempre al Fabrique tocca a un altro guru della techno: il berlinese Paul Kalkbrenner. (M.Lev.)

