Possono bastare 66 medaglie a dare lustro alla sfida di Milano-Cortina? Tanti saranno i campioni azzurri dello sport a scendere in campo il 24 giugno a Losanna per dare un aiuto di immagine alla candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali del 2026, quando il Cio deciderà tra il Belpaese e la Svezia.

Tra i campioni delle discipline invernali a Losanna Alberto Tomba, Armin Zoeggeler, Federico Pellegrino, Giacomo Bertagnolli (paralimpico), Manuela Di Centa, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, Elisa Confortola e Francesca Porcellato (paralimpica). E tra quelle estive saranno Carlo Mornati, Antonio Rossi, Giuseppe Abbagnale, Aldo Montano, Alessandra Sensini e Diana Bianchedi.

Nella delegazione italiana a Losanna ci saranno complessivamente 16 campioni olimpici e paralimpici, equamente distribuiti tra uomini e donne. Una forte rappresentanza di atleti che può vantare su un cospicuo palmares di 66 medaglie olimpiche e paralimpiche di cui 24 d'oro, 17 d'argento e 25 di bronzo. «Sarà una delegazione fortemente caratterizzata, supportata e arricchita con atleti ed atlete, a dimostrazione che li mettiamo al centro non solo della candidatura ma di tutto il nostro mondo», ha evidenziato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sottolineando al termine della Giunta che «l'avvicinamento al 24 giugno è abbastanza impegnativo, perché molte cose stanno per entrare in questa partita». (P.Pas.)

