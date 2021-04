Positivo al Covid, organizza grigliata

Una bella grigliata a Pasquetta invitando gli amici, incurante dei divieti. E di essere positivo al Covid. Per questo un 25enne di Seregno è stato denunciato dai carabinieri e rischia un'accusa per epidemia colposa se dopo la festa altri ospiti si ammaleranno. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti che si sono lamentati dell'eccessivo rumore della festicciola: musica a tutto volume, barbecue e birra. I carabinieri hanno identificato nove persone di 20 e di 25 anni, tutti della Brianza, multati per la violazione della norma anti-contagio. Altri otto, rimasti nascosti durante i controlli in alcune stanze dell'abitazione, sono stati identificati e multati alcune ore dopo. Durante gli accertamenti è emerso che il proprietario di casa è risultato positivo al coronavirus alcuni giorni fa e che è sottoposto alla sorveglianza attiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 05:01

