Posa della prima pietra ieri di CityWave, l'edificio che completerà il nuovo skyline del quartiere CityLife. Destinato a uffici, conclusione del cantiere previsto per il 2025 e costo 180 milioni di euro, l'edificio sarà destinato a uffici. Segni particolari: grattacielo in orizzontale a forma di onda e con la vocazione alla sostenibilità. Progettato dallo studio BIG - Bjarke Ingels Group e alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, rappresenta il primo edificio ad uffici a superare l'impatto zero. Il rivestimento in pannelli fotovoltaici della struttura che ricopre gli edifici denominati East e West costituirà il parco fotovoltaico più grande di Milano e uno dei più grandi parchi fotovoltaici urbani in Italia, con una superficie di circa 11.000 metri quadrati di pannelli, in grado di fornire una produzione di energia stimata in 1.200 MWh l'anno, grazie a una potenza installata che sfiora i 2 MWh. Inoltre, l'edificio è pensato per consumare il 45% in meno di energia rispetto allo standard, grazie a soluzioni come l'uso termico delle acque di falda, con un risparmio di 520 tonnellate l'anno di CO2.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

