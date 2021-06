Portogallo, la gioia in coda doppio CR7, superato Platini

Massimo Sarti

Vittoria in volata del Portogallo nella gara inaugurale del gruppo F. I campioni d'Europa in carica s'impongono sull'Ungheria 3-0. Si decide tutto negli ultimi minuti: prima la fortunosa rete di Raphael Guerreiro (84'), poi i due gol di Cristiano Ronaldo (uno su rigore) che mandano definitivamente al tappeto gli ungheresi. Onore all'Ungheria che, davanti ai 60.000 spettatori della Puskas Arena, mettono in grande difficoltà la squadra di Fernando Santos, arrendendosi solo nel convulso finale. Luci e ombre per il Portogallo.

Nel primo tempo, i portoghesi giocano a buon ritmo, costruendo anche tre occasioni da gol (una sprecata malamente da CR7). Nella ripresa, i lusitani appaiono decisamente più in sofferenza. L'Ungheria ferma, senza faticare più di tanto, le trame offensive degli avversari sino al tiro, deviato, di Raphael Guerrero che sblocca il risultato. Neppure il tempo di reagire e l'attaccante della Juve si scatena con una doppietta, in quattro minuti, che chiude i conti e gli vale il primato di capocannoniere All-Time nella storia degli Europei: 11 reti, due più di Michel Platini.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA