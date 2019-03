Porto-Roma, DiFra all'ultima fermata

Massimo Sarti

MILANO - Porto decisivo per il destino di Eusebio Di Francesco? «Conta solo che la Roma passi ai quarti di Champions League, al di là di chi sarà l'allenatore. Ci attende la partita della vita. Penso di iniziare con il 4-3-3». Alle 21, allo stadio Do Dragao, i giallorossi partiranno dal 2-1 dell'andata all'Olimpico. Recuperati Manolas e Zaniolo.

In contemporanea al Parco dei Principi ci sarà anche il big-match tra Paris Saint-Germain e Manchester United, sgonfiato però dallo 0-2 di tre settimane fa per francesi ad Old Trafford. Ai Red Devils servirà un miracolo, ma dopo quello che è successo ieri al Santiago Bernabeu nulla è impossibile. Il Real Madrid, vincitore delle tre ultime Champions League e di quattro delle ultime cinque, è stato rovinosamente buttato giù dal trono. È l'Ajax ad andare ai quarti di finale, vincendo 1-4 in Spagna e ribaltando con gli interessi l'1-2 incassato ad Amsterdam. Per i blancos di Santiago Solari è stato il quarto stop casalingo consecutivo, decisamente il più pesante. Ziyech al 7' e David Neres al 19' hanno portato in fretta gli olandesi sullo 0-2. Real anche sfortunato, perché nel primo tempo ha perso per infortunio Lucas Vazquez e Vinicius (dentro Bale ed Asensio) ed ha colpito due legni, con Varane sullo 0-0 e Bale sullo 0-2. La svolta con lo splendido 0-3 del 62' ad opera di Tadic. All'inizio dell'azione, però, Mazraoui è sembrato non riuscire a tenere il pallone al di qua della linea laterale. L'arbitro Brych, dopo infinito consulto con i colleghi al Var, ha comunque convalidato. Al 70' illusorio il guizzo di Asensio. Al 72' chiusura dei conti per i Lancieri con una diabolica punizione di Schone.

Lloris e Kane hanno portato ai quarti, come da pronostico, il Tottenham che, già forte del 3-0 di Wembley, si è imposto 0-1 anche a Dortmund.

