Porterebbe a Napoli la pista privilegiata degli investigatori della Mobile che stanno indagano sullo spettacolare rapina messa a segno lo scorso 3 novembre nella filiale del Crédit Agricole di via Stoppani, all'angolo con piazza Ascoli: un commando di sei o sette banditi con maschere di lattice sul viso sbucato alle 8,15 del mattino da un buco nel pavimento. E da quello stesso buco fuggiti fino a far perdere le proprie tracce nella rete fognaria.

A parte l'accento con cui i testimoni hanno sentito parlare i componenti della banda, per gli esperti dell'Antirapina il colpo ha richiesto un livello di professionalità e di tecniche che portano ai profili criminali dei commando trasfertisti napoletani. Forse perfino alla stessa banda entrata in azione il 12 agosto 2016 nella filiale della Popolare di Novara di viale Regina Giovanna: anche in quell'occasione i rapinatori si erano mossi sottoterra e si erano aperti un varco fino all'atrio di fronte al caveau. Un'indagine poi archiviata ma che nell'ultimo mese è finita di nuovo sotto la lente degli investigatori.



