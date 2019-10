Porte aperte Fai, tutte le bellezze da scoprire

Sono 89 in Lombardia i luoghi e paesaggi che apriranno domani e domenica per le giornata d'autunno del Fai, Fondo Ambiente Italiano. Tutti interessanti per bellezza architettonica, artistica, culturale, per curiosità e perché in genere vietati al pubblico.

Si va dal rifugio antiaereo in via Spaventa, Naviglio Pavese, finora mai visitato (solo iscritti Fai, con la possibilità di farlo sul posto) alla Bam, Biblioteca degli Alberi con 500 piante e orto didattico; dal centro storico di Talamona (Sondrio) alla Centrale idroelettrica Italgen firmata Piero Portaluppi a Vaprio d'Adda. Alla Casa degli artisti, in corso Garibaldi, risistemata dopo lo sgombero del Centro sociale nel 2007, uno dei primi edifici in ferro e vetro, 1909. Imperdibile il refettorio dell'Umanitaria con l'affresco di Bernardino Ferrari del convento francescano, in genere visitabile solo appuntamento; E ancora, il quartier generale di Coima in Porta Nuova (solo per iscritti al Fai), Palazzo Lombardia e anche il Palazzo degli Uffici Finanziari di via Manin, normalmente chiuso al pubblico. E il gioiello della cappella reale di Monza. O la splendida Villa Feltrinelli (foto) a Pompiano (Brescia). Da non perdere i 14 itinerari a tema, come in bicicletta tra Naviglio e rogge. E il terreno agricolo della società Neorurale Hb a Giussago che ricrea la biodiversità del primo millennio. Tutte le aperture sul sito giornatefai.it. (G.Pos.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

