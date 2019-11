Porta Volta, la piramide bis

Giulia Gotelli

Prende consistenza reale la Piramide bis di piazzale Baiamonti, a Porta Volta. Là dove sorgevano dapprima le mura spagnole e poi un prato e un benzinaio, sorgerà la nuova Piramide. L'edificio dialogherà proprio con gli antichi bastioni, mantenuti e visibili, e avrà anche un filare alberato di 35 piante su viale Pasubio e una diffusa area verde. Ieri il Comune, con l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, la soprintendente Antonella Ranaldi e lo studio Herzog & De Meuron ha presentato ai cittadini le modifiche al progetto di riqualificazione di Porta Volta.

Variazioni indicate dalla Soprintendenza Archeologica dopo che, bonificando l'area dove sorgeva il benzinaio, si sono scoperti i resti delle mura spagnole. La seconda Piramide, antistante alla sorella maggiore, sede di Fondazione Feltrinelli (inaugurata nel 2016), sorgerà lungo viale Montello, alle spalle del casello daziario. Secondo la nuova modifica, l'area interessata, di circa 2.200 metri quadrati tra viale Montello e via Volta, vedrà non solo l'edificazione della mini-piramide ma anche di 700 metri quadri destinati a spazi pubblici esterni alla struttura e destinati alla valorizzazione degli scavi, 550 metri quadri per una nuova area verde adiacente al Giardino Condiviso di Lea Garofalo. E ancora la pista ciclabile lungo via Montegrappa e il rifacimento di marciapiedi lungo viale Montello e via Volta. E, infine, il mantenimento dei circa 1800 metri quadrati di area verde gestita dai cittadini. Il progetto inerente lo spazio comunale sarà messo a bando entro la fine dell'anno.

«La nuova piramide dialoga con le mura spagnole che non solo vengono mantenute ma saranno visibili», ha aggiunto. «E l'intervento andrà a finanziare nuovi giardini e nuovi alberi inseriti nel quartiere, che ne sente molto la mancanza», ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran.

