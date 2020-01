Porcellane e racconti cinesi su tela. La Fondazione Prada inaugura la stagione 2020 dedicandola al Dragone d'Oriente. La prima mostra è Storytelling (foto) la personale del pittore Liu Ye. Introspettivo e fiabesco, con riferimenti colti alla letteratura e all'arte moderna, Liu Ye si racconta attraverso una selezione di 35 dipinti che spaziano dal 1992 a oggi. «Ogni mia opera è un mio autoritratto» spiega l'artista, dicendosi «orgoglioso di poter esporre a Milano». Nato nel 1964 a Pechino, dove vive e lavora, Liu Ye ha studiato a Pechino, prima di volare a Berlino. Nella sua pittura ci sono citazioni di grandi maestri come Mondrian, di scrittori, come Kafka e Pauline Réage e del cinema cinese e francese, come il ritratto di Catherine Deneuve in Belle de jour e di fiabe di Andersen e Collodisemplificazione».

La seconda mostra riunisce 1700 pezzi di porcellana cinese, pezzi realizzati tra il XVI e il XIX secolo per diversi mercati, gruppi sociali e religiosi. È The Porcelain Room. Chinese Export Porcelain, mostra curata da Jorge Welsh e Luisa Vinhais, che esplora il contesto il contesto storico, la finalità e l'impatto delle porcellane cinesi da esportazione. Pezzi preziosissimi, dagli animali alle sculture, e oggetti di uso quotidiano. (P.Pas.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA