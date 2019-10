Popolo rossonero in rivolta

MILANO - Via Marco Giampaolo, fuori anche Stefano Pioli. I tifosi del Diavolo non ci stanno, non sono d'accordo con la scelta di Casa Milan. Una scelta discussa sui social fin da subito dal popolo rossonero di tutto il Mondo con un hashtag che non lascia dubbi: #PioliOut.

Una nuova scelta tecnica che non rispecchierebbe la storia del club, le sue ambizioni e che mette ora in discussione, per i tifosi rossoneri, tutta l'attuale dirigenza: dal presidente Paolo Scaroni a Ivan Gazidis, da Paolo Maldini a Zvonimir Boban fino a Frederic Massara. Nessuno escluso, tutti colpevoli per questo ennesimo disastro, per molti annunciato. Il nome di Pioli non piace, non convince, non è un allenatore da Milan come non lo era quello di Giampaolo. La delusione dei tifosi è tanta, è forte e su twitter l'hashtag è diventato di tendenza mondiale.

La tifoseria rossonera è stanca di non vincere, di non riuscire a competere per lo scudetto, è stufa di dover guardare le altre giocare in Europa, in Champions League, la casa preferita del Milan.

E proprio sull'obiettivo quarto posto puntano il dito contro l'ex tecnico di Fiorentina, Lazio e Inter: «Pioli non ci porterà da nessuna parte, non è l'uomo giusto, non è l'allenatore che può riportare il Milan in alto».

Tantissime le critiche, molte le foto di presa in giro o quelle per ricordare che il Milan è un club glorioso, ricco di storia e che non merita di vivere un'altra stagione come questa. E proprio per questo i tifosi chiedono a gran voce le dimissioni di chi sta rovindando il Milan, di chi non sta riuscendo nell'impresa di fare meglio rispetto alle ultime stagioni. La moda del far fuori qualcuno non è nuova, ha coinvolto tanti allenatori. Da Massimiliano Allegri al suo arrivo alla Juventus allo stesso Maurizio Sarri. Pioli riuscirà a far cambiare idea ai tifosi? Loro ci sono riusciti vincendo.(L.Ucc.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

