Polveri sottili già al limite «Non accendete le caldaie»

Michela CornaLo smog già non dà tregua e il Comune lancia un appello per contrastarlo: «Non accendete i termosifoni finché il clima è ancora mite». Da oggi, infatti, si riavviano gli impianti di riscaldamento e sarà possibile tenere accesi i caloriferi per 14 ore al giorno. Il via libera alla stagione termica però coincide con il primo allarme polveri sottili: Milano ha superato giovedì scorso il 35° giorno di sforamento dei livelli di pm10 concesso dall'Ue nell'arco di un anno. E la stagione più critica deve ancora cominciare.L'ultima giornata di inquinanti fuori norma si è registrata mercoledì scorso quando le centraline dell'Arpa hanno rilevato una media di pm10 pari a 52 microgrammi per metro cubo, al di sopra, anche se di poco, del limite dei 50 mg/mc a tutela della salute. Il blocco dei diesel fino all'Euro 3 predisposto dalla Regione dal 1° ottobre non è stato sufficiente e le caldaie farebbero schizzare il pm10 alle stelle. Per di più sarebbero di scarso aiuto, visto il tempo clemente. Quindi, sul front delle emissioni, Palazzo Marino ha deciso di dare il buon esempio. «L'amministrazione ha deciso che fino a quando le temperature saranno miti i riscaldamenti non saranno accesi negli edifici pubblici, fatta eccezione per nidi, scuole dell'infanzia, residenze per anziani e i centri per disabili» ha annunciato il sindaco Sala. Non appena il termometro scenderà alle medie stagionali, i riscaldamenti verranno accesi. Il Comune usa il buon senso e guarda il meteo che, secondo le previsioni, sarà assolato per tutta settimana con le massime a 23 gradi. Non si prevede nemmeno la pioggia, che potrebbe far tirare una boccata di ossigeno ai milanesiL'inverno non è ancora iniziato e già la situazione sta precipitando. Ragione in più - è il ragionamento del Comune - per promuovere Area B, la zona a traffico limitato che bandirà a partire dal 21 gennaio 2019 i diesel nel 72% del territorio milanese. Secondo Sala, «la via è chiara». Intanto, Palazzo Marino ha approvato il bando per l'acquisto di altre 73 telecamere che andranno a presidiare i varchi di Area B.riproduzione riservata ®